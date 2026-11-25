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Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы

Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы

Снегопад в Центральной России привел к ряду задержек поездов на крымском направлении и авиарейсов, однако не вызвал сильных сбоев транспортной системы, все... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

2026-11-25T13:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снегопад в Центральной России привел к ряду задержек поездов на крымском направлении и авиарейсов, однако не вызвал сильных сбоев транспортной системы, все службы работают, заявил министр транспорта Дмитрий Ядров. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода. "Фиксируются небольшие задержки поездов в сторону Крыма в связи с погодными условиями. По авиации тоже отмечаются задержки. Но все службы работают, необходимые силы и средства для борьбы с последствиями непогоды у нас есть", - сказал Ядров журналистам. Также министр отметил, что механизмы по предоставлению напитков и питания в случае задержек авиарейсов работают. По данным ж/д перевозчика в Крым "Гранд Сервис Экспресс", семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области.

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