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Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы
Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы - 25.11.2026, ПРАЙМ
Снегопад в Центральной России не вызвал сильных сбоев транспортной системы
Снегопад в Центральной России привел к ряду задержек поездов на крымском направлении и авиарейсов, однако не вызвал сильных сбоев транспортной системы, все... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:27+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снегопад в Центральной России привел к ряду задержек поездов на крымском направлении и авиарейсов, однако не вызвал сильных сбоев транспортной системы, все службы работают, заявил министр транспорта Дмитрий Ядров.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.
"Фиксируются небольшие задержки поездов в сторону Крыма в связи с погодными условиями. По авиации тоже отмечаются задержки. Но все службы работают, необходимые силы и средства для борьбы с последствиями непогоды у нас есть", - сказал Ядров журналистам.
Также министр отметил, что механизмы по предоставлению напитков и питания в случае задержек авиарейсов работают.
По данным ж/д перевозчика в Крым "Гранд Сервис Экспресс", семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области.
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Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Снегопад в Центральной России привел к ряду задержек поездов на крымском направлении и авиарейсов, однако не вызвал сильных сбоев транспортной системы, все службы работают, заявил министр транспорта Дмитрий Ядров.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода.
"Фиксируются небольшие задержки поездов в сторону Крыма в связи с погодными условиями. По авиации тоже отмечаются задержки. Но все службы работают, необходимые силы и средства для борьбы с последствиями непогоды у нас есть", - сказал Ядров журналистам.
Также министр отметил, что механизмы по предоставлению напитков и питания в случае задержек авиарейсов работают.
По данным ж/д перевозчика в Крым "Гранд Сервис Экспресс", семь пассажирских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев в Рязанской области.