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Россия ведет переговоры по участию в строительстве ГЭС в Пакистане
Россия ведет переговоры по участию в строительстве ГЭС в Пакистане - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия ведет переговоры по участию в строительстве ГЭС в Пакистане
Россия ведет переговоры по участию в строительстве гидроэлектростанции (ГЭС) в Пакистане и поставкам энергетического оборудования, заявил министр энергетики РФ... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T13:49+0300
2026-11-25T13:49+0300
2026-11-25T13:49+0300
россия
пакистан
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры по участию в строительстве гидроэлектростанции (ГЭС) в Пакистане и поставкам энергетического оборудования, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев является председателем российской части МПК.
"Россия ведет предметные переговоры по участию в проекте строительства ГЭС на территории Пакистана и поставкам энергетического оборудования собственного производства", - сказал он.
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россия, пакистан, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, ПАКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры по участию в строительстве гидроэлектростанции (ГЭС) в Пакистане и поставкам энергетического оборудования, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Цивилев является председателем российской части МПК.
"Россия ведет предметные переговоры по участию в проекте строительства ГЭС на территории Пакистана и поставкам энергетического оборудования собственного производства", - сказал он.