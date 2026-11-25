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В России к 2030 году построят не менее 50 автодорожных обходов
В России к 2030 году построят не менее 50 автодорожных обходов - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России к 2030 году построят не менее 50 автодорожных обходов
Не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов будет построено в России к 2030 году по поручению президента, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:04+0300
2026-11-25T14:04+0300
2026-11-25T14:04+0300
бизнес
россия
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов будет построено в России к 2030 году по поручению президента, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"Всего по поручению президента к 2030 году построим не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. Это позволяет создавать бесшовные коридоры и маршруты, сокращать время в пути", - сообщил Ядров на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Президент России Владимир Путин в 2024 году поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. Так, из полусотни обходов 36 - на федеральных автодорогах и 14 - на региональной сети.
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бизнес, россия, владимир путин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов будет построено в России к 2030 году по поручению президента, сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
"Всего по поручению президента к 2030 году построим не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. Это позволяет создавать бесшовные коридоры и маршруты, сокращать время в пути", - сообщил Ядров на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Президент России Владимир Путин в 2024 году поручил правительству к 2030 году обеспечить строительство не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. Так, из полусотни обходов 36 - на федеральных автодорогах и 14 - на региональной сети.