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Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах

Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах

Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:07+0300

2026-11-25T14:07+0300

2026-11-25T14:07+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

госдума

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Решаем стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных исторических регионах. Эта работа ведется по отдельной государственной программе", - сказал Ядров. Он добавил, что работу курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, встречи проводятся на еженедельной основе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин, госдума