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Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах
Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия решает задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах
Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:07+0300
2026-11-25T14:07+0300
2026-11-25T14:07+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Решаем стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных исторических регионах. Эта работа ведется по отдельной государственной программе", - сказал Ядров.
Он добавил, что работу курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, встречи проводятся на еженедельной основе.
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бизнес, россия, марат хуснуллин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Решаем стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных исторических регионах. Эта работа ведется по отдельной государственной программе", - сказал Ядров.
Он добавил, что работу курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, встречи проводятся на еженедельной основе.