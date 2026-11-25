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В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля

В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля

Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля находится в работе, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:10+0300

2026-11-25T14:10+0300

2026-11-25T14:10+0300

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля находится в работе, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". "В работе создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля", - сообщил Ядров. По его словам, система будет сочетать постоянный мониторинг состояния и качества работы автоматических пунктов и направление штрафов только после положительных результатов такой диагностики. Также она объединит учет вида перевозимого груза, возможность онлайн-ознакомления перевозчика в личном кабинете с результатами измерений, интеллектуальное распознавание сокрытых государственных регистрационных знаков автомобилей. "Уже введено обязательное информирование о проезде, а также о наличии задолженности за такой проезд по платным дорогам и опция ее погашения через "Госуслуги", - заключил Ядров.

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технологии, россия, госдума