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В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля
В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России создадут автоматизированную систему весогабаритного контроля
Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля находится в работе, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
2026-11-25T14:10+0300
технологии
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля находится в работе, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"В работе создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля", - сообщил Ядров.
По его словам, система будет сочетать постоянный мониторинг состояния и качества работы автоматических пунктов и направление штрафов только после положительных результатов такой диагностики.
Также она объединит учет вида перевозимого груза, возможность онлайн-ознакомления перевозчика в личном кабинете с результатами измерений, интеллектуальное распознавание сокрытых государственных регистрационных знаков автомобилей.
"Уже введено обязательное информирование о проезде, а также о наличии задолженности за такой проезд по платным дорогам и опция ее погашения через "Госуслуги", - заключил Ядров.
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технологии, россия, госдума
Технологии, РОССИЯ, Госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля находится в работе, сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"В работе создание федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля", - сообщил Ядров.
По его словам, система будет сочетать постоянный мониторинг состояния и качества работы автоматических пунктов и направление штрафов только после положительных результатов такой диагностики.
Также она объединит учет вида перевозимого груза, возможность онлайн-ознакомления перевозчика в личном кабинете с результатами измерений, интеллектуальное распознавание сокрытых государственных регистрационных знаков автомобилей.
"Уже введено обязательное информирование о проезде, а также о наличии задолженности за такой проезд по платным дорогам и опция ее погашения через "Госуслуги", - заключил Ядров.