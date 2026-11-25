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Россия восстановила 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах
Россия восстановила 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия восстановила 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах
Россия с 2022 по 2025 годы восстановила порядка 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах, в этом году будет восстановлено еще 1,9 тысячи километров, заявил... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:16+0300
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бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия с 2022 по 2025 годы восстановила порядка 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах, в этом году будет восстановлено еще 1,9 тысячи километров, заявил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
Он выступил в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ядров отметил, что Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах.
"За прошедшие годы (2022–2025 - ред.) восстановлено порядка 7,3 тысячи километров дорог и 71 искусственное сооружение, в этом году планируем восстановить 1,9 тысячи километров дорог и 10 искусственных сооружений", - сказал министр.
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бизнес, россия, госдума
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия с 2022 по 2025 годы восстановила порядка 7,3 тысячи километров дорог в новых регионах, в этом году будет восстановлено еще 1,9 тысячи километров, заявил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
Он выступил в среду на пленарном заседании Госдумы, где проходил правительственный час на тему реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Ядров отметил, что Россия сейчас решает стратегическую задачу восстановления дорожной сети в воссоединенных регионах.
"За прошедшие годы (2022–2025 - ред.) восстановлено порядка 7,3 тысячи километров дорог и 71 искусственное сооружение, в этом году планируем восстановить 1,9 тысячи километров дорог и 10 искусственных сооружений", - сказал министр.