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Россия готова делиться с Пакистаном технологиями в сфере космоса, заявил Цивилев

Россия готова делиться с Пакистаном технологиями в сфере космоса, заявил Цивилев - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с Пакистаном технологиями в сфере космоса, заявил Цивилев

Россия готова делиться с пакистанскими коллегами компетенциями и технологиями в сфере космоса, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:41+0300

2026-11-25T14:41+0300

2026-11-25T14:41+0300

технологии

россия

москва

пакистан

сергей цивилев

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с пакистанскими коллегами компетенциями и технологиями в сфере космоса, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Цивилев - председатель российской части МПК. "Россия обладает большими компетенциями в области спутниковой навигации и связи, пилотируемой космонавтики, зондирования поверхности Земли. Мы готовы этой технологией делиться с нашими пакистанскими друзьями", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания По его словам, у стран в этом вопросе есть взаимный интерес. Так, рабочая группа межправкомиссии подготовила ряд документов о взаимном сотрудничестве в области развития космоса, которые предстоит подписать на будущей встрече глав государств. Ранее газета Dawn со ссылкой на источник сообщала, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф 30 ноября прибудет в Россию с трехдневным визитом. В среду посол республики в Москве Нияз Тирмизи заявил РИА Новости, что подготовка программы визита пакистанского премьера в Россию находится на завершающей стадии. По его словам, ожидается встреча премьер-министра с президентом РФ Владимиром Путиным.

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технологии, россия, москва, пакистан, сергей цивилев, владимир путин