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Перевозки "по запросу" протестируют в семи регионах России
Перевозки "по запросу" протестируют в семи регионах России - 25.11.2026, ПРАЙМ
Перевозки "по запросу" протестируют в семи регионах России
Пилотный проект по осуществлению перевозок по запросу будет запущен в семи субъектах России: в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, ЯНАО,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T15:06+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пилотный проект по осуществлению перевозок по запросу будет запущен в семи субъектах России: в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, ЯНАО, Республике Тыва, а также в Москве и Московской области, сообщил Минтранс РФ.
Предложение о запуске такого вида перевозок в августе на заседании президиума Госсовета озвучил Андрей Никитин, занимавший на тот момент пост министра транспорта, в настоящее время он является вице-премьером. Никитин отмечал тогда, что решение позволит жителям небольших населенных пунктов пользоваться транспортной инфраструктурой там, где сегодня автобусного сообщения нет вообще или оно слишком редкое.
"Перевозки "по запросу" протестируют в семи регионах России... Пилотный проект пройдет в Нижегородской, Новгородской, Ростовской областях, ЯНАО, Республике Тыва, а также в Москве и Московской области", - говорится в сообщении министерства.
"Новый вид перевозок внедряется по поручению президента и позволит улучшить транспортное обслуживание жителей отдаленных и малых населенных пунктов", - отметил глава Минтранса Дмитрий Ядров, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что результаты пилотного проекта будут закреплены нормативно.
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пилотный проект по осуществлению перевозок по запросу будет запущен в семи субъектах России: в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, ЯНАО, Республике Тыва, а также в Москве и Московской области, сообщил Минтранс РФ.
Предложение о запуске такого вида перевозок в августе на заседании президиума Госсовета озвучил Андрей Никитин, занимавший на тот момент пост министра транспорта, в настоящее время он является вице-премьером. Никитин отмечал тогда, что решение позволит жителям небольших населенных пунктов пользоваться транспортной инфраструктурой там, где сегодня автобусного сообщения нет вообще или оно слишком редкое.
"Перевозки "по запросу" протестируют в семи регионах России... Пилотный проект пройдет в Нижегородской, Новгородской, Ростовской областях, ЯНАО, Республике Тыва, а также в Москве и Московской области", - говорится в сообщении министерства.
"Новый вид перевозок внедряется по поручению президента и позволит улучшить транспортное обслуживание жителей отдаленных и малых населенных пунктов", - отметил глава Минтранса Дмитрий Ядров, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что результаты пилотного проекта будут закреплены нормативно.