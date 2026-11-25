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Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года

Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года

Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества между странами до 2030 года, сообщило Минэнерго РФ. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:27+0300

2026-11-25T15:27+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества между странами до 2030 года, сообщило Минэнерго РФ. В среду в Москве прошло 11-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Министр энергетики РФ Сергей Цивилев является председателем российской части МПК, министр энергетики Пакистана Аваис Легари - пакистанской части. "По итогам заседания подписаны: протокол заседания; программа экономического сотрудничества между Россией и Пакистаном на 2026–2030 годы", - говорится в сообщении российского министерства. Уточняется, что документы определяют стратегические ориентиры развития двустороннего экономического взаимодействия на ближайшие годы. Подписание, как подчеркивает Минэнерго РФ, стало важным шагом в укреплении российско-пакистанского партнерства и создании условий для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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россия, мировая экономика, пакистан, москва, сергей цивилев