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Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах

Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах

Россия и Бруней расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:07+0300

2026-11-25T16:07+0300

2026-11-25T16:07+0300

россия

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бруней расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве. "Наша страна активно выстраивает устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, расширяется использование национальных валют в финансовых расчетах. Это позволяет надежно защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативного влияния мировой политической конъюнктуры и волатильности на глобальных рынках", - сказал Путин по итогам переговоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рынок, москва, владимир путин