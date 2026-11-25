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Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах
Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Бруней расширяют использование нацвалют во взаимных расчетах
Россия и Бруней расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:07+0300
2026-11-25T16:07+0300
2026-11-25T16:07+0300
россия
рынок
москва
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бруней расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Наша страна активно выстраивает устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, расширяется использование национальных валют в финансовых расчетах. Это позволяет надежно защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативного влияния мировой политической конъюнктуры и волатильности на глобальных рынках", - сказал Путин по итогам переговоров.
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россия, рынок, москва, владимир путин
РОССИЯ, Рынок, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бруней расширяют использование национальных валют во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Наша страна активно выстраивает устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, расширяется использование национальных валют в финансовых расчетах. Это позволяет надежно защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативного влияния мировой политической конъюнктуры и волатильности на глобальных рынках", - сказал Путин по итогам переговоров.