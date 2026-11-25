https://1prime.ru/20261125/rossija-875547437.html

Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов

Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов

Россия готова делиться с Брунеем опытом для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:10+0300

2026-11-25T16:10+0300

2026-11-25T16:10+0300

россия

промышленность

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Брунеем опытом для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве "Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях в освоении трудноизвлекаемых запасов. Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области", - сказал Путин по итогам переговоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, москва, владимир путин