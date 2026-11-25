https://1prime.ru/20261125/rossija-875547437.html
Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов
Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с Брунеем опытом по освоению трудноизвлекаемых запасов
Россия готова делиться с Брунеем опытом для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:10+0300
2026-11-25T16:10+0300
2026-11-25T16:10+0300
россия
промышленность
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875547437.jpg?1795612240
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Брунеем опытом для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве
"Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях в освоении трудноизвлекаемых запасов. Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области", - сказал Путин по итогам переговоров.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, москва, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Брунеем опытом для освоения трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве
"Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях в освоении трудноизвлекаемых запасов. Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области", - сказал Путин по итогам переговоров.