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Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии
Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии
Россия видит перспективы для налаживания экспорта в Бруней продуктов нефтехимии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:13+0300
2026-11-25T16:13+0300
2026-11-25T16:13+0300
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для налаживания экспорта в Бруней продуктов нефтехимии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Видим перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике", - сказал Путин по итогам переговоров.
Он добавил, что хорошие возможности намечаются для сотрудничества стран в агропромышленном комплексе.
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россия, москва, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для налаживания экспорта в Бруней продуктов нефтехимии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Видим перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике", - сказал Путин по итогам переговоров.
Он добавил, что хорошие возможности намечаются для сотрудничества стран в агропромышленном комплексе.