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Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии

Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия видит перспективы для экспорта в Бруней продуктов нефтехимии

Россия видит перспективы для налаживания экспорта в Бруней продуктов нефтехимии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:13+0300

2026-11-25T16:13+0300

2026-11-25T16:13+0300

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для налаживания экспорта в Бруней продуктов нефтехимии, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве. "Видим перспективы и для налаживания экспорта в Бруней наших продуктов нефтехимии, а также для реализации совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике", - сказал Путин по итогам переговоров. Он добавил, что хорошие возможности намечаются для сотрудничества стран в агропромышленном комплексе.

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