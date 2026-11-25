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Более 90% систем беспилотных трамваев в Петербурге и Москве произведены в России

Более 90% систем беспилотных трамваев в Петербурге и Москве произведены в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Более 90% систем беспилотных трамваев в Петербурге и Москве произведены в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Более 90% систем и оборудования, установленных на беспилотных трамваях в Санкт-Петербурге и Москве, произведены в России,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Более 90% систем и оборудования, установленных на беспилотных трамваях в Санкт-Петербурге и Москве, произведены в России, сообщил РИА Новости вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. В среду трамвай с автопилотом на базе искусственного интеллекта успешно выполнил тестовый заезд без водителя на полигоне ГУП "Горэлектротранс" в Петербурге перед переходом предприятия к разработке модели нового поколения. "Более 90% систем, которые установлены на сегодняшний день на этих трамваях и в Санкт-Петербурге, и в Москве, это российское производство", — сказал Поляков журналистам после демонстрационного проезда беспилотного трамвая. По словам вице-губернатора, эти же отечественные решения для автономного транспорта уже применяются и в других отраслях, в частности, на беспилотном тягаче в петербургском аэропорту Пулково и при автоматизации работы тяжелой техники в горнодобывающих карьерах.

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бизнес, технологии, россия, санкт-петербург, москва, петербург, аэропорт пулково