https://1prime.ru/20261125/rossija-875548294.html

Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль

Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль

Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:16+0300

2026-11-25T16:16+0300

2026-11-25T16:16+0300

россия

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве. "Хорошие возможности намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту халяль", - сказал российский лидер по итогам переговоров.

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россия, бизнес, москва, владимир путин