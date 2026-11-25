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Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль
Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль
Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:16+0300
2026-11-25T16:16+0300
2026-11-25T16:16+0300
россия
бизнес
москва
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Хорошие возможности намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту халяль", - сказал российский лидер по итогам переговоров.
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россия, бизнес, москва, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в Бруней мясо, соответствующее стандарту халяль, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве.
"Хорошие возможности намечаются для сотрудничества в агропромышленном комплексе. Российские компании предлагают наладить поставки брунейцам жизненно важных товаров: зерна, минеральных удобрений, мяса, в том числе соответствующего исламскому стандарту халяль", - сказал российский лидер по итогам переговоров.