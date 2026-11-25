https://1prime.ru/20261125/rossija-875548370.html

Россия готова помочь Брунею повысить отдачу на нефтегазовых месторождениях

Россия готова помочь Брунею повысить отдачу на нефтегазовых месторождениях - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова помочь Брунею повысить отдачу на нефтегазовых месторождениях

Россия готова делиться с Брунеем компетенциями и технологиями в энергетической сфере, помочь повысить отдачу на уже разрабатываемых в стране нефтегазовых... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T16:19+0300

2026-11-25T16:19+0300

2026-11-25T16:19+0300

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с Брунеем компетенциями и технологиями в энергетической сфере, помочь повысить отдачу на уже разрабатываемых в стране нефтегазовых месторождениях, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду провели переговоры в Москве. "Россия и Бруней заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерства в традиционно флагманском направлении двусторонних связей - в энергетике. Кроме того, Россия готова помочь в деле повышения отдачи на уже разрабатываемых в Брунее нефтегазовых месторождениях", - сказал Путин по итогам встречи. "Мы могли бы поделиться с брунейскими друзьями уникальным российским опытом, компетенциями и высокоэффективными техническими решениями в этой области", - добавил российский лидер.

москва

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россия, москва, владимир путин