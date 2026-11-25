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Россия собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, заявила Лут
Россия собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, заявила Лут - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, заявила Лут
Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, сказала глава Минсельхоза Оксана Лут. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T16:32+0300
2026-11-25T16:32+0300
2026-11-25T16:32+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, сказала глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Собрали уже 142,5 (миллионов тонн - ред.), у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 миллионов тонн", - сказала Лут журналистам в кулуарах переговоров с Брунеем.
Ранее Минсельхоз России сообщал, что сбор зерновых по итогам года ожидается около 140 миллионов тонн в чистом весе.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия уже собрала 142,5 миллиона тонн зерновых, сказала глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Собрали уже 142,5 (миллионов тонн - ред.), у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 миллионов тонн", - сказала Лут журналистам в кулуарах переговоров с Брунеем.
Ранее Минсельхоз России сообщал, что сбор зерновых по итогам года ожидается около 140 миллионов тонн в чистом весе.