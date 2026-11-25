https://1prime.ru/20261125/rossija-875553428.html

В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники

В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники

Единый дизайн-код оборудования для отечественной микроэлектроники создали в России, он позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:00+0300

2026-11-25T18:00+0300

2026-11-25T18:00+0300

технологии

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Единый дизайн-код оборудования для отечественной микроэлектроники создали в России, он позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, сообщили РИА Новости участники проекта. "АО "МНТЦ МИЭТ" в партнерстве с "Лаб.2050" разработали дизайн-код отрасли электронного машиностроения… Цель работы — обеспечить российским производителям конкурентные преимущества за счет узнаваемого, эргономичного и технологичного дизайна, способствующего повышению долговечности, ремонтопригодности и экономической эффективности продукции", - сообщили в дизайнерской компании "Лаб.2050". Заказчиком проекта по формированию единого визуального стандарта отрасли электронного машиностроения, как уточнили в компании, выступил Минпромторг России. "Проект начался с масштабного исследования, в рамках которого были проанализированы 152 образца оборудования отрасли электронного машиностроения с точки зрения эстетики, эргономики, конструктивных решений, применяемых материалов и технологий производства", - рассказали в "Лаб.2050". "На основе проведенного анализа сформированы три стилистических направления, одно из которых было выбрано для дальнейшей разработки дизайн-кода", - добавили там. В основу системы легли четыре ключевых принципа: узнаваемость и визуальная идентичность, эргономика и безопасность, технологичность и экономическая эффективность, удобство технического обслуживания. "Результатом работы стало руководство по применению дизайн-кода — практический инструмент для инженеров-конструкторов и производителей станков, установок и другого оборудования", - сообщили в АО "МНТЦ МИЭТ". Документ содержит единые принципы проектирования, типовые решения по формообразованию корпусов, панелям управления, фурнитуре, графическому и цветовому оформлению, а также рекомендации по применению материалов и примеры 3D-визуализаций. Так, на основе разработанного дизайн-кода сформирована пилотная линейка дизайн-проектов из пяти установок. Все установки объединены едиными принципами формообразования, цветовой гаммой и графическими элементами. В основе пластического решения — простая, выразительная геометрия с характерными формообразующими элементами. Цветовое оформление, как поясняют дизайнеры, подчеркивает функциональное зонирование корпусов, придавая оборудованию визуальную легкость и технологичность. Единый графический паттерн дополняет стилистическую систему и формирует узнаваемый облик оборудования. Дизайн-код — это рабочий инструмент, который позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, отметила гендиректор Центра промышленного дизайна "Лаб 20/50" Дарья Топильская, слова которой процитировали в компании. Гендиректор МНТЦ МИЭТ Александр Львов добавил, что решения дизайн-кода учитывают производственные возможности и условия эксплуатации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, минпромторг