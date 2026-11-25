https://1prime.ru/20261125/rossija-875553428.html
В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники
В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России создали единый дизайн-код оборудования для микроэлектроники
Единый дизайн-код оборудования для отечественной микроэлектроники создали в России, он позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T18:00+0300
2026-11-25T18:00+0300
2026-11-25T18:00+0300
технологии
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Единый дизайн-код оборудования для отечественной микроэлектроники создали в России, он позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, сообщили РИА Новости участники проекта.
"АО "МНТЦ МИЭТ" в партнерстве с "Лаб.2050" разработали дизайн-код отрасли электронного машиностроения… Цель работы — обеспечить российским производителям конкурентные преимущества за счет узнаваемого, эргономичного и технологичного дизайна, способствующего повышению долговечности, ремонтопригодности и экономической эффективности продукции", - сообщили в дизайнерской компании "Лаб.2050".
Заказчиком проекта по формированию единого визуального стандарта отрасли электронного машиностроения, как уточнили в компании, выступил Минпромторг России.
"Проект начался с масштабного исследования, в рамках которого были проанализированы 152 образца оборудования отрасли электронного машиностроения с точки зрения эстетики, эргономики, конструктивных решений, применяемых материалов и технологий производства", - рассказали в "Лаб.2050".
"На основе проведенного анализа сформированы три стилистических направления, одно из которых было выбрано для дальнейшей разработки дизайн-кода", - добавили там. В основу системы легли четыре ключевых принципа: узнаваемость и визуальная идентичность, эргономика и безопасность, технологичность и экономическая эффективность, удобство технического обслуживания.
"Результатом работы стало руководство по применению дизайн-кода — практический инструмент для инженеров-конструкторов и производителей станков, установок и другого оборудования", - сообщили в АО "МНТЦ МИЭТ".
Документ содержит единые принципы проектирования, типовые решения по формообразованию корпусов, панелям управления, фурнитуре, графическому и цветовому оформлению, а также рекомендации по применению материалов и примеры 3D-визуализаций.
Так, на основе разработанного дизайн-кода сформирована пилотная линейка дизайн-проектов из пяти установок. Все установки объединены едиными принципами формообразования, цветовой гаммой и графическими элементами. В основе пластического решения — простая, выразительная геометрия с характерными формообразующими элементами.
Цветовое оформление, как поясняют дизайнеры, подчеркивает функциональное зонирование корпусов, придавая оборудованию визуальную легкость и технологичность. Единый графический паттерн дополняет стилистическую систему и формирует узнаваемый облик оборудования.
Дизайн-код — это рабочий инструмент, который позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, отметила гендиректор Центра промышленного дизайна "Лаб 20/50" Дарья Топильская, слова которой процитировали в компании. Гендиректор МНТЦ МИЭТ Александр Львов добавил, что решения дизайн-кода учитывают производственные возможности и условия эксплуатации.
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технологии, бизнес, россия, минпромторг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Единый дизайн-код оборудования для отечественной микроэлектроники создали в России, он позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, сообщили РИА Новости участники проекта.
"АО "МНТЦ МИЭТ" в партнерстве с "Лаб.2050" разработали дизайн-код отрасли электронного машиностроения… Цель работы — обеспечить российским производителям конкурентные преимущества за счет узнаваемого, эргономичного и технологичного дизайна, способствующего повышению долговечности, ремонтопригодности и экономической эффективности продукции", - сообщили в дизайнерской компании "Лаб.2050".
Заказчиком проекта по формированию единого визуального стандарта отрасли электронного машиностроения, как уточнили в компании, выступил Минпромторг России.
"Проект начался с масштабного исследования, в рамках которого были проанализированы 152 образца оборудования отрасли электронного машиностроения с точки зрения эстетики, эргономики, конструктивных решений, применяемых материалов и технологий производства", - рассказали в "Лаб.2050".
"На основе проведенного анализа сформированы три стилистических направления, одно из которых было выбрано для дальнейшей разработки дизайн-кода", - добавили там. В основу системы легли четыре ключевых принципа: узнаваемость и визуальная идентичность, эргономика и безопасность, технологичность и экономическая эффективность, удобство технического обслуживания.
"Результатом работы стало руководство по применению дизайн-кода — практический инструмент для инженеров-конструкторов и производителей станков, установок и другого оборудования", - сообщили в АО "МНТЦ МИЭТ".
Документ содержит единые принципы проектирования, типовые решения по формообразованию корпусов, панелям управления, фурнитуре, графическому и цветовому оформлению, а также рекомендации по применению материалов и примеры 3D-визуализаций.
Так, на основе разработанного дизайн-кода сформирована пилотная линейка дизайн-проектов из пяти установок. Все установки объединены едиными принципами формообразования, цветовой гаммой и графическими элементами. В основе пластического решения — простая, выразительная геометрия с характерными формообразующими элементами.
Цветовое оформление, как поясняют дизайнеры, подчеркивает функциональное зонирование корпусов, придавая оборудованию визуальную легкость и технологичность. Единый графический паттерн дополняет стилистическую систему и формирует узнаваемый облик оборудования.
Дизайн-код — это рабочий инструмент, который позволяет производителям разрабатывать новые изделия в едином стиле, отметила гендиректор Центра промышленного дизайна "Лаб 20/50" Дарья Топильская, слова которой процитировали в компании. Гендиректор МНТЦ МИЭТ Александр Львов добавил, что решения дизайн-кода учитывают производственные возможности и условия эксплуатации.