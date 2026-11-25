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Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93%
Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93%
Средние цены на бензин на заправках в России в октябре снизились на 3,93% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:31+0300
2026-11-25T19:31+0300
2026-11-25T19:31+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средние цены на бензин на заправках в России в октябре снизились на 3,93% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата.
"В октябре снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 (-4,4%), АИ-95 (-3,8%), дизельное топливо (-0,4%)", - говорится в материала ведомства.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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бизнес, россия, росстат
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средние цены на бензин на заправках в России в октябре снизились на 3,93% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата.
"В октябре снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 (-4,4%), АИ-95 (-3,8%), дизельное топливо (-0,4%)", - говорится в материала ведомства.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.