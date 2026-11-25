https://1prime.ru/20261125/rossija-875557297.html

Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93%

Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Средние цены на бензин на АЗС в России в октябре снизились на 3,93%

Средние цены на бензин на заправках в России в октябре снизились на 3,93% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:31+0300

2026-11-25T19:31+0300

2026-11-25T19:31+0300

бизнес

россия

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Средние цены на бензин на заправках в России в октябре снизились на 3,93% по сравнению с сентябрем, следует из данных Росстата. "В октябре снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92 (-4,4%), АИ-95 (-3,8%), дизельное топливо (-0,4%)", - говорится в материала ведомства. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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бизнес, россия, росстат