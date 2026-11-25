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В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности

В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности - 25.11.2026, ПРАЙМ

В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности

Спрос на обучение сотрудников кибербезопасности увеличился на 20% в российском бизнесе, больше всего тренд затронул банки и ритейл, рассказали РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:47+0300

2026-11-25T20:47+0300

2026-11-25T20:47+0300

технологии

бизнес

россия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на обучение сотрудников кибербезопасности увеличился на 20% в российском бизнесе, больше всего тренд затронул банки и ритейл, рассказали РИА Новости в Secure-T (входит в ГК "Солар"). "В России на 20% вырос спрос бизнеса на обучение сотрудников кибербезопасности - сильнее всего тренд затронул банки и ритейл", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что всплеск связан со вступлением в силу с 1 марта 2026 года приказа ФСТЭК России, который обязал компании жестче контролировать защиту информации и регулярно тренировать персонал. При этом, по данным компании, формальные тесты и скучные лекции больше не спасают от утечек - злоумышленники все чаще обманывают с помощью поддельных писем от руководства и фейковых резюме. Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин прокомментировал, что компаниям необходимо обучать персонал по конкретным рискам, а не "учить всех всему". "Бухгалтеров нужно тренировать на сценариях с подменой реквизитов, а HR-специалистов - на распознавании вирусов в файлах резюме", - уточнил он. Также, по словам эксперта, компаниям необходимо отказаться от длинных лекций, а дать четкий алгоритм "тревожной кнопки" и тренировать на безопасных симуляциях. "Считать не галочки, а реальные клики. Главный показатель безопасности - не процент пройденных тестов, а то, сколько людей реально попались на учебную уловку и как быстро они сообщили об атаке", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия