https://1prime.ru/20261125/rossija-875559396.html
В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности
В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности - 25.11.2026, ПРАЙМ
В России на 20% вырос спрос на обучение сотрудников кибербезопасности
Спрос на обучение сотрудников кибербезопасности увеличился на 20% в российском бизнесе, больше всего тренд затронул банки и ритейл, рассказали РИА Новости в... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:47+0300
2026-11-25T20:47+0300
2026-11-25T20:47+0300
технологии
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559396.jpg?1795628849
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на обучение сотрудников кибербезопасности увеличился на 20% в российском бизнесе, больше всего тренд затронул банки и ритейл, рассказали РИА Новости в Secure-T (входит в ГК "Солар").
"В России на 20% вырос спрос бизнеса на обучение сотрудников кибербезопасности - сильнее всего тренд затронул банки и ритейл", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что всплеск связан со вступлением в силу с 1 марта 2026 года приказа ФСТЭК России, который обязал компании жестче контролировать защиту информации и регулярно тренировать персонал.
При этом, по данным компании, формальные тесты и скучные лекции больше не спасают от утечек - злоумышленники все чаще обманывают с помощью поддельных писем от руководства и фейковых резюме.
Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин прокомментировал, что компаниям необходимо обучать персонал по конкретным рискам, а не "учить всех всему". "Бухгалтеров нужно тренировать на сценариях с подменой реквизитов, а HR-специалистов - на распознавании вирусов в файлах резюме", - уточнил он.
Также, по словам эксперта, компаниям необходимо отказаться от длинных лекций, а дать четкий алгоритм "тревожной кнопки" и тренировать на безопасных симуляциях.
"Считать не галочки, а реальные клики. Главный показатель безопасности - не процент пройденных тестов, а то, сколько людей реально попались на учебную уловку и как быстро они сообщили об атаке", - заключил эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Спрос на обучение сотрудников кибербезопасности увеличился на 20% в российском бизнесе, больше всего тренд затронул банки и ритейл, рассказали РИА Новости в Secure-T (входит в ГК "Солар").
"В России на 20% вырос спрос бизнеса на обучение сотрудников кибербезопасности - сильнее всего тренд затронул банки и ритейл", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что всплеск связан со вступлением в силу с 1 марта 2026 года приказа ФСТЭК России, который обязал компании жестче контролировать защиту информации и регулярно тренировать персонал.
При этом, по данным компании, формальные тесты и скучные лекции больше не спасают от утечек - злоумышленники все чаще обманывают с помощью поддельных писем от руководства и фейковых резюме.
Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин прокомментировал, что компаниям необходимо обучать персонал по конкретным рискам, а не "учить всех всему". "Бухгалтеров нужно тренировать на сценариях с подменой реквизитов, а HR-специалистов - на распознавании вирусов в файлах резюме", - уточнил он.
Также, по словам эксперта, компаниям необходимо отказаться от длинных лекций, а дать четкий алгоритм "тревожной кнопки" и тренировать на безопасных симуляциях.
"Считать не галочки, а реальные клики. Главный показатель безопасности - не процент пройденных тестов, а то, сколько людей реально попались на учебную уловку и как быстро они сообщили об атаке", - заключил эксперт.