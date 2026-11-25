https://1prime.ru/20261125/rossija-875561393.html
Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ
Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ
Правительства России и Республики Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:06+0300
2026-11-25T22:06+0300
2026-11-25T22:06+0300
россия
общество
роспотребнадзор
мид
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875561393.jpg?1795633592
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Республики Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Одобрить представленный Роспотребнадзором согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Конголезской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе.
Уточняется, что стороны будут сотрудничать по профилактике и мониторингу особо опасных, социально значимых, природно-очаговых и иных инфекционных болезней; устранению вредного воздействия на человека факторов среды; обеспечению безопасности пищевой продукции; реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , роспотребнадзор, мид, минфин
РОССИЯ, Общество , Роспотребнадзор, МИД, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Республики Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Одобрить представленный Роспотребнадзором согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Конголезской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе.
Уточняется, что стороны будут сотрудничать по профилактике и мониторингу особо опасных, социально значимых, природно-очаговых и иных инфекционных болезней; устранению вредного воздействия на человека факторов среды; обеспечению безопасности пищевой продукции; реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера.