https://1prime.ru/20261125/rossija-875561393.html

Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ

Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере СЭБ

Правительства России и Республики Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:06+0300

2026-11-25T22:06+0300

2026-11-25T22:06+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительства России и Республики Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. "Одобрить представленный Роспотребнадзором согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Конголезской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Конго о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в документе. Уточняется, что стороны будут сотрудничать по профилактике и мониторингу особо опасных, социально значимых, природно-очаговых и иных инфекционных болезней; устранению вредного воздействия на человека факторов среды; обеспечению безопасности пищевой продукции; реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера.

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россия, общество , роспотребнадзор, мид, минфин