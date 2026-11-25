https://1prime.ru/20261125/rossija-875562232.html
Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ
Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ - 25.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ
Россия и Куба прорабатывают возможность организации на острове сборки автомобилей УАЗ, электромобилей и легковых машин эконом-класса, сообщило российское... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:27+0300
2026-11-25T22:27+0300
2026-11-25T22:27+0300
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МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Куба прорабатывают возможность организации на острове сборки автомобилей УАЗ, электромобилей и легковых машин эконом-класса, сообщило российское торговое представительство на Кубе.
"25 ноября в Торгпредстве России на Кубе состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между российским ООО "ЭХО-ЭКСПОРТ" и кубинским предприятием EISA (Empresa Integral de Servicios Automotores)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Документ предусматривает проработку создания международной экономической ассоциации для организации на Кубе сборки автомобилей УАЗ, электротранспортных средств и легковых автомобилей эконом-класса.
Стороны также намерены развивать сотрудничество в сфере гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей, поставок запасных частей, гаражного оборудования и инструментов, а также обмениваться опытом и технологиями.
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бизнес, россия, куба, уаз
Бизнес, РОССИЯ, КУБА, УАЗ
МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Куба прорабатывают возможность организации на острове сборки автомобилей УАЗ, электромобилей и легковых машин эконом-класса, сообщило российское торговое представительство на Кубе.
"25 ноября в Торгпредстве России на Кубе состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между российским ООО "ЭХО-ЭКСПОРТ" и кубинским предприятием EISA (Empresa Integral de Servicios Automotores)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Документ предусматривает проработку создания международной экономической ассоциации для организации на Кубе сборки автомобилей УАЗ, электротранспортных средств и легковых автомобилей эконом-класса.
Стороны также намерены развивать сотрудничество в сфере гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей, поставок запасных частей, гаражного оборудования и инструментов, а также обмениваться опытом и технологиями.