https://1prime.ru/20261125/rossija-875562232.html

Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ

Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Куба прорабатывают возможность организации сборки автомобилей УАЗ

Россия и Куба прорабатывают возможность организации на острове сборки автомобилей УАЗ, электромобилей и легковых машин эконом-класса, сообщило российское... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T22:27+0300

2026-11-25T22:27+0300

2026-11-25T22:27+0300

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МЕХИКО, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия и Куба прорабатывают возможность организации на острове сборки автомобилей УАЗ, электромобилей и легковых машин эконом-класса, сообщило российское торговое представительство на Кубе. "25 ноября в Торгпредстве России на Кубе состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между российским ООО "ЭХО-ЭКСПОРТ" и кубинским предприятием EISA (Empresa Integral de Servicios Automotores)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Документ предусматривает проработку создания международной экономической ассоциации для организации на Кубе сборки автомобилей УАЗ, электротранспортных средств и легковых автомобилей эконом-класса. Стороны также намерены развивать сотрудничество в сфере гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей, поставок запасных частей, гаражного оборудования и инструментов, а также обмениваться опытом и технологиями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, куба, уаз