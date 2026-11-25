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Россияне нарастили покупки товаров для уборки снега на фоне снегопадов

Россияне нарастили покупки товаров для уборки снега на фоне снегопадов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Россияне нарастили покупки товаров для уборки снега на фоне снегопадов

Россияне нарастили покупки товаров для уборки снега на фоне первых заметных снегопадов - продажи снегоуборщиков и лопат на предыдущей неделе подскочили как в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:18+0300

2026-11-25T15:18+0300

2026-11-25T15:18+0300

бизнес

россия

ozon

wildberries

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россияне нарастили покупки товаров для уборки снега на фоне первых заметных снегопадов - продажи снегоуборщиков и лопат на предыдущей неделе подскочили как в годовом, так и в месячном выражении, рассказали РИА Новости в крупных маркетплейсах. "На фоне первых заметных снегопадов в России вырос спрос на товары для уборки снега. С 18 по 23 ноября на Ozon продажи снегоуборщиков, а также лопат для уборки снега выросли в 3,2 раза, воздуходувок - в 2,2 раза, щеток для уборки снега с автомобилей - в 2 раза год к году", - рассказали в Ozon. В то же время на Wildberries гораздо сильнее растут продажи более экзотической или сложной техники. Например, продажи скреперов - удвоились, воздуходувок - выросли почти в 1,5 раза, а аккумуляторных снегоуборщиков - на 40%. При этом в сравнении с октябрем в ноябре продажи всех товаров для борьбы со стихией вполне ожидаемо показали значительный рост, добавили аналитики Wildberries. Так, лопат купили на 75% больше, скреперов - в 2,5 раза, а противогололедных реагентов - в 4,8 раза. Продажи метел выросли на четверть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ozon, wildberries