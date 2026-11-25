https://1prime.ru/20261125/rosstat-875560813.html

Цены на продукты в октябре выросли на 5,05% в годовом выражении

Цены на продукты в октябре выросли на 5,05% в годовом выражении - 25.11.2026, ПРАЙМ

Цены на продукты в октябре выросли на 5,05% в годовом выражении

Самым подешевевшим в октябре продуктом в России стали яблоки, цены на них снизились на 7,1%, сообщили в Росстате. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:45+0300

2026-11-25T21:45+0300

2026-11-25T21:56+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Самым подешевевшим в октябре продуктом в России стали яблоки, цены на них снизились на 7,1%, сообщили в Росстате. Помимо этого, среди плодоовощной продукции в октябре подешевели: морковь - на 5,1%, лук - на 4,3%, капуста - на 3,8%, виноград - на 2,4% и картофель - на 1,2%. Также Росстат зафиксировал снижение цен на сахар - на 2,6% и шоколад - на 0,5%. Согласно данным статистического ведомства, цены на продовольственные товары в октябре в месячном выражении выросли на 1,05%, в годовом - на 5,05%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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