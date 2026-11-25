https://1prime.ru/20261125/rost-875555696.html

Рост ипотечного кредитования в России в октябре замедлился до 0,2%

Рост ипотечного кредитования в России в октябре замедлился до 0,2% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Рост ипотечного кредитования в России в октябре замедлился до 0,2%

Рост ипотечного кредитования в России в октябре замедлился до 0,2% с 1,4% в сентябре из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, говорится в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

2026-11-25T18:58+0300

банки

финансы

недвижимость

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875555696.jpg?1795622289

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в октябре замедлился до 0,2% с 1,4% в сентябре из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в октябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке в октябре увеличилась всего на 0,2% после значительных +1,4% в сентябре. Темпы роста замедлились из-за ужесточения условий "Семейной ипотеки", за счет чего часть октябрьского спроса на ипотеку перенеслась на сентябрь", - говорится в материалах ЦБ. Сообщается, что выдачи сократились до 316 миллиардов рублей с сентябрьских пиковых значений в 617 миллиардов рублей. При этом результат октября всего примерно на 5% ниже среднемесячных объемов выдач в феврале-мае. ЦБ отмечает, что на ипотеку с господдержкой пришелся 41% выдач - это минимум за последние 4,5 года. По семейной ипотеке предоставлено 92 миллиарда рублей - примерно на 40% меньше, чем в феврале-мае (в среднем 155 миллиардов рублей в месяц). "Выдачи рыночной ипотеки составили 185 миллиардов рублей, как и в сентябре. Ставки в этом сегменте все еще высокие: по выданным за октябрь рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых", - также говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, недвижимость, банк россии