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"Ростех" разработал плазменные воспламенители для газотурбинных двигателей

"Ростех" разработал плазменные воспламенители для газотурбинных двигателей - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Ростех" разработал плазменные воспламенители для газотурбинных двигателей

Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал плазменные воспламенители для газотурбинных двигателей, используемых в энергетике, сообщила... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T08:29+0300

2026-11-25T08:29+0300

2026-11-25T08:29+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал плазменные воспламенители для газотурбинных двигателей, используемых в энергетике, сообщила пресс-служба "Ростеха". Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" разработал систему плазменного воспламенения для промышленных газотурбинных двигателей. Оборудование обеспечивает стабильный розжиг топливовоздушной смеси в камерах сгорания", - говорится в сообщении. Отмечается, что устройство рассчитано на работу в сложных климатических условиях и может применяться на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Разработка велась совместно с компанией "ОДК-Сатурн" (входит в ОАК). Серийное производство изделий планируется запустить до конца года. В пресс-службе пояснили, что системы плазменного воспламенения применяются в составе газотурбинных двигателей, которые приводят в действие генераторы на электростанциях и промышленных объектах. Там добавили, что такие установки обеспечивают энергией предприятия, поселки и вахтовые городки, в том числе в удаленных районах Крайнего Севера. Кроме того, они используются для резервного энергоснабжения и покрытия пиковых нагрузок. Воспламенитель создает в камере сгорания мощный плазменный факел температурой порядка 2 тысяч градусов Цельсия. Он надежно поджигает топливовоздушную смесь, что особенно важно в сложных условиях, например, при низких температурах воздуха. "Разработка "Росэла" предназначена для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, где при штатной работе установок возможно периодическое образование горючих газовоздушных смесей", - подчеркивают в "Ростехе". При этом в устройстве предусмотрена защита высоковольтных выходов от короткого замыкания и работы без нагрузки, а его конструкция допускает адаптацию под требования конкретного заказчика.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, ростех, оак