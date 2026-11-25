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РСТ рассказал, как будут работать цифровые визы в Египте

РСТ рассказал, как будут работать цифровые визы в Египте - 25.11.2026, ПРАЙМ

РСТ рассказал, как будут работать цифровые визы в Египте

Турист для цифрового оформления визы по прибытии должен будет заполнить заявление и оплатить визовый и сервисный сборы онлайн через мобильное приложение или в... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:54+0300

2026-11-25T09:54+0300

2026-11-25T10:04+0300

туризм

бизнес

россия

хургада

египет

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Турист для цифрового оформления визы по прибытии должен будет заполнить заявление и оплатить визовый и сервисный сборы онлайн через мобильное приложение или в терминале аэропорта и после получить QR-код на смартфон или для печати, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Ранее в среду в Telegram-канал Shot написали, что российским туристам в Египте начнут выдавать визы с QR-кодами вместо наклеек в паспорт. В Хургаде новая система заработает с 1 июля, а стоить это будет 6 долларов. При этом с учетом повышения основного визового сбора с 30 до 33 долларов с 1 января общая стоимость въездной визы составит 39 долларов на человека. "Речь идет о цифровом оформлении визы по прибытии. Турист заполняет заявление и оплачивает визовый и сервисный сборы онлайн, через приложение или в терминале аэропорта. После этого ему выдают QR-код — на смартфон или для печати", - рассказал Абдюханов. По его словам, на паспортном контроле код сканируют и проверяют данные путешественника. Таким образом, меняется формат визы: вместо бумажной наклейки используется электронное подтверждение, а сам паспортный контроль и остальные правила въезда сохраняются. Абдюханов подчеркнул, что заявленные сроки запуска системы в Хургаде и аэропортах других городов, а также будущую стоимость туристам стоит проверять по официальным сообщениям египетских властей и туроператоров ближе к поездке: внедрение планируется поэтапно.

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туризм, бизнес, россия, хургада, египет, российский союз туриндустрии