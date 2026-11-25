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В РСТ оценили введение электронной визы в Черногории

В РСТ оценили введение электронной визы в Черногории - 25.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили введение электронной визы в Черногории

Введение электронной въездной визы, в том числе для граждан России, в Черногории даст возможность сохранить существующий туристический поток в страну, но не... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

2026-11-25T13:15+0300

туризм

бизнес

россия

черногория

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Введение электронной въездной визы, в том числе для граждан России, в Черногории даст возможность сохранить существующий туристический поток в страну, но не увеличить, такое мнение РИА Новости высказал член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Мурадян. Накануне представитель черногорского министерства иностранных дел Ивана Джуканович сообщила, что власти Черногории рассчитывают в мае ввести электронные визы для граждан РФ и других государств. "Электронная виза может смягчить влияние введения визового режима на российский спрос. Поэтому речь скорее о возможности сохранить существующий поток, чем о предпосылках для его существенного увеличения", - сказал Мурадян, отметив, что организованный турпоток из России в страну в принципе небольшой. В то же время генеральный директор аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов считает, что введение электронных виз для российских туристов в Черногории - не случайное событие, а закономерный шаг властей страны, для которой российский туристический рынок имеет особое значение. Он отметил, что заменить российских туристов европейскими в полном объеме не получится. "Черногория оказалась прагматичнее: терять растущий сегмент ради формального соответствия оказалась не готова и выбрала вариант, который минимизирует потери, не отказываясь при этом от европейского курса", - подчеркнул Абасов. По словам Мурадяна, также многое будет зависеть от стоимости визы, сроков выдачи и перечня необходимых документов. Если оформление окажется быстрым, недорогим и понятным, то влияние на спрос может быть, хотя и ограниченным, резюмировал он.

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туризм, бизнес, россия, черногория, российский союз туриндустрии