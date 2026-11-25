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РСТ выясняет наличие российских туристов среди пострадавших в Египте
РСТ выясняет наличие российских туристов среди пострадавших в Египте - 25.11.2026, ПРАЙМ
РСТ выясняет наличие российских туристов среди пострадавших в Египте
Российский союз туриндустрии (РСТ) выясняет наличие российских туристов среди пострадавших или погибших в пожаре в Египте после опрокидывания грузовика с... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T22:24+0300
2026-11-25T22:24+0300
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красное море
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) выясняет наличие российских туристов среди пострадавших или погибших в пожаре в Египте после опрокидывания грузовика с нефтепродуктами на кольцевой трассе, сообщил союз.
В среду грузовик с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой трассе в районе Варрак, вспыхнул мощный пожар. По данным минздрава Египта, погибли 30 человек, еще 15 пострадали.
"Российский союз туриндустрии запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи со взрывом бензовоза в районе Эль-Варрак провинции Гиза, недалеко от Каира", - говорится в сообщении.
По данным РСТ, Каир является популярным экскурсионным направлением среди российских туристов, однако основная часть организованного турпотока из России в Египет приходится на курорты Красного моря - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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бизнес, туризм, россия, египет, каир, красное море, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Каир, Красное море, Российский союз туриндустрии, РСТ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) выясняет наличие российских туристов среди пострадавших или погибших в пожаре в Египте после опрокидывания грузовика с нефтепродуктами на кольцевой трассе, сообщил союз.
В среду грузовик с нефтепродуктами перевернулся на кольцевой трассе в районе Варрак, вспыхнул мощный пожар. По данным минздрава Египта, погибли 30 человек, еще 15 пострадали.
"Российский союз туриндустрии запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи со взрывом бензовоза в районе Эль-Варрак провинции Гиза, недалеко от Каира", - говорится в сообщении.
По данным РСТ, Каир является популярным экскурсионным направлением среди российских туристов, однако основная часть организованного турпотока из России в Египет приходится на курорты Красного моря - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.