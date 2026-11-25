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Цифровой рубль не повлиял на дефицит ликвидности банков, считает эксперт

Цифровой рубль не повлиял на дефицит ликвидности банков, считает эксперт - 25.11.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль не повлиял на дефицит ликвидности банков, считает эксперт

Появление цифрового рубля не повлияло на изменение структурного дефицита ликвидности банковского сектора в России, который с начала года вырос в 6,6 раза, до... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

2026-11-25T13:24+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Появление цифрового рубля не повлияло на изменение структурного дефицита ликвидности банковского сектора в России, который с начала года вырос в 6,6 раза, до 3,9 триллиона рублей, рассказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "Цифровой рубль в этом не сыграл никакой роли, он не влияет на ликвидность. Ликвидность никуда не изымается при его эмиссии", - сказал он, комментируя динамику структурного дефицита. По мнению Беликова, структурный дефицит ликвидности может быть вызван совсем другими факторами. Например, ослаблением экономической активности или растущей потребностью банков в централизованном рефинансировании для поддержания уровня ликвидности. Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей. При структурном дефиците ликвидности у кредитных организаций устойчиво возникает потребность в заимствовании денег у Банка России - в основном через аукционы репо (под залог ценных бумаг). В сентябре Банк России увеличил прогноз структурного дефицита ликвидности в банковском секторе на 1,6 триллиона рублей, до 4,0–5,2 триллиона, на текущий год. Регулятор при этом отмечал, что рост структурного дефицита не оказывает какого‑либо влияния на устойчивость банковской системы. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в сентябре отмечала, что никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, эльвира набиуллина, банк россии