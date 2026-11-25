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Рубль снизился к юаню на фоне сокращения поддержки от налогового периода

Рубль снизился к юаню на фоне сокращения поддержки от налогового периода - 25.11.2026, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на фоне сокращения поддержки от налогового периода

Рубль в среду снизился к юаню на фоне сокращения поддержки от налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:34+0300

2026-11-25T19:34+0300

2026-11-25T19:34+0300

рынок

"бкс мир инвестиций"

рсхб

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к юаню на фоне сокращения поддержки от налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 7 копеек и составил 12,35 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,26%, до 89,9 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,53%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в узком диапазоне - 12,28-12,37 рубля. "Рубль сегодня нес небольшие потери. По всей видимости, инвесторы, разочарованные геополитическим контекстом и переоценивающие в свете спада нефтяных цен среднесрочные перспективы рубля, увеличили покупки валюты. В то же время предложение ее комфортно – курс все еще опирается на высокую цену нефти сентября-октября. К тому же экспортеры на этой неделе продают дополнительные объемы валюты, аккумулируя рубли под фискальные платежи", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Монетарный фактор остается на стороне рубля, добавил он. "Российская валюта в среду тяготела к ослаблению. Вероятно, экспортеры уже продали большую часть необходимой для уплаты налогов валюты, и поддержка со стороны налогового периода постепенно сходит на нет", - отмечает в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом растущие нефтяные котировки не смогли в достаточной мере помочь рублю в условиях негативных геополитических вводных, добавил он. "В краткосрочной перспективе базовым прогнозным диапазоном считаем диапазон 12,3–12,47 рубля за юань", - прогнозирует Александр Фетисов из РСХБ. В четверг с учетом ослабления поддержки со стороны налогового фактора курс юаня рискует на время задержаться выше 12,35 рубля за юань, считает Григорьев. Краткосрочно доллар и юань будут ближе к верхним границам диапазонов 81-83 рубля и 12,25-12,45 рубля соответственно, при этом возможны импульсы укрепления рубля на его покупках под налоги, ожидает Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, "бкс мир инвестиций", рсхб, россельхозбанк