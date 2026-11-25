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Российский рынок акций снижается в начале утренней торговой сессии
Российский рынок акций снижается в начале утренней торговой сессии - 25.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале утренней торговой сессии
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T07:23+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.02 мск снижается на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 324,09 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.02 мск снижается на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 324,09 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.