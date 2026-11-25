МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера упал на 2,5%, а сегодня по негативной инерции приблизился к 2300 пунктам — двухмесячный рост обнулен на фоне временного кризиса ликвидности и разочарования биржевиков из-за несбывшихся надежд на деэскалацию. Несмотря на пессимизм, поддержка на круглых 2300 пунктах имеет все шансы устоять — рынок перепродан, чуть позже ожидается стабилизация и отскок. О росте "дешевого" рынка без позитивных сигналов с внешнего контура и нормализации в финансах говорить пока рано.Единственные в плюсе на слабом рынке — акции площадки "Циан". Фактор устойчивости — предложение "Т-Технологий" о покупке бумаг до 100% по цене 993 рубля. Это выше рынка на 10%. Оферта актуальна до конца февраля, и это будет поддерживать курс бумаг.Акции "Газпрома" сильно упали — накануне на -5%, а сегодня курс приближался к психологическим 100 рублям. Совсем недавно было под 120 рублей. Фактор падения — неудачная попытка быстро договориться по украинскому кризису. Бумаги очень чувствительны к фактору геополитики. Есть перепроданность и много эмоций, от круглых 100 рублей вероятно и будет отскок.Рубль нейтрален — узкий боковик в курсах инвалют продолжается, и доллар может завершить месяц вблизи текущих 82. Ориентир для евро — вокруг 90. Биржевой юань прижат к 12,3. Факторы курсов инвалют пока сбалансированы, а выход из затянувшейся консолидации может быть только в декабре, и, скорее всего, к концу года рубль будет немного дешевле.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера упал на 2,5%, а сегодня по негативной инерции приблизился к 2300 пунктам — двухмесячный рост обнулен на фоне временного кризиса ликвидности и разочарования биржевиков из-за несбывшихся надежд на деэскалацию. Несмотря на пессимизм, поддержка на круглых 2300 пунктах имеет все шансы устоять — рынок перепродан, чуть позже ожидается стабилизация и отскок. О росте "дешевого" рынка без позитивных сигналов с внешнего контура и нормализации в финансах говорить пока рано.
Единственные в плюсе на слабом рынке — акции площадки "Циан". Фактор устойчивости — предложение "Т-Технологий" о покупке бумаг до 100% по цене 993 рубля. Это выше рынка на 10%. Оферта актуальна до конца февраля, и это будет поддерживать курс бумаг.
Акции "Газпрома" сильно упали — накануне на -5%, а сегодня курс приближался к психологическим 100 рублям. Совсем недавно было под 120 рублей. Фактор падения — неудачная попытка быстро договориться по украинскому кризису. Бумаги очень чувствительны к фактору геополитики. Есть перепроданность и много эмоций, от круглых 100 рублей вероятно и будет отскок.
Рубль нейтрален — узкий боковик в курсах инвалют продолжается, и доллар может завершить месяц вблизи текущих 82. Ориентир для евро — вокруг 90. Биржевой юань прижат к 12,3. Факторы курсов инвалют пока сбалансированы, а выход из затянувшейся консолидации может быть только в декабре, и, скорее всего, к концу года рубль будет немного дешевле.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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