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"Рынок попытается удержать позиции": аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи

"Рынок попытается удержать позиции": аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Рынок попытается удержать позиции": аналитик оценил снижение индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, оставаясь выше ключевого уровня 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:26+0300

2026-11-25T12:26+0300

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рынок

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богдан зварич

акции

мосбиржа

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, оставаясь выше ключевого уровня 2300 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.05 мск снижался на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2327,99 пункта. В частности, дешевеют акции "ИнтерРАО" (-1,6%), "Озона" (-1,4%), "Алросы" (-0,8%). Дорожают префы "Сургутнефтегаза" (+2,4%), акции ВК (+1,7%), АФК "Система" (+1,7%), "Позитива" (+1,6%). Сложившаяся на российском рынке картина говорит в пользу возможного продолжения снижения с долгосрочной целью около отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. "Ближайшей промежуточной поддержкой для рынка в этом случает станет отметка 2250 пунктов. При этом в рамках сегодняшних торгов, в случае дальнейшего восстановления цен на нефть, рынок попытается удержать позиции выше отметки 2300 пунктов, выступающей ближайшей краткосрочной поддержкой", - добавляет он. Стоимость нефти к 12.07 мск снижалась на 0,6%, до 88,3 доллара за баррель сорта Brent.

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рынок, торги, богдан зварич, акции, мосбиржа