"Вблизи утренних уровней": рынок акций умеренно снижается
Чернов: на ухудшении геополитики индекс Мосбиржи останется в 2310–2350 пунктах
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренное снижение на фоне ухудшения геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,3% - до 2325,1 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25% - до 89 доллара за баррель.
Российский рынок акций 25 ноября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней на фоне ухудшения геополитического фона, комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Новых сигналов о продвижении переговоров по Украине пока нет, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах роста тем временем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+3,81%), обыкновенные акции ВК (+1,64%), ВТБ (+1,51%), "Дом.РФ" (+1,41%), Мосбиржи (+1,13%).
"Дом.РФ" в октябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 34% год к году, до 10,6 миллиарда рублей. Это лучший месячный результат с начала года. С января прибыль выросла на 38%, до 96,9 миллиарда рублей, и уже превысила результат за весь 2025 год. Рентабельность капитала составила 23,5%", - указал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (−1,82%), ЮГК (−1,58%), "Озона" (−1,51%), "Интер РАО" (−1,31%), "Алросы" (−1,12%).
Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2310-2350 пунктов.
"Инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях в преддверии недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в среду вечером. До этого времени индекс Мосбиржи, вероятно, проведет в диапазоне 2300-2350 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".