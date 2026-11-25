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"Вблизи утренних уровней": рынок акций умеренно снижается

"Вблизи утренних уровней": рынок акций умеренно снижается - 25.11.2026, ПРАЙМ

"Вблизи утренних уровней": рынок акций умеренно снижается

Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренное снижение на фоне ухудшения геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T15:58+0300

2026-11-25T15:58+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренное снижение на фоне ухудшения геополитического фона, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,3% - до 2325,1 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25% - до 89 доллара за баррель. Российский рынок акций 25 ноября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней на фоне ухудшения геополитического фона, комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Новых сигналов о продвижении переговоров по Украине пока нет, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах роста тем временем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+3,81%), обыкновенные акции ВК (+1,64%), ВТБ (+1,51%), "Дом.РФ" (+1,41%), Мосбиржи (+1,13%). "Дом.РФ" в октябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 34% год к году, до 10,6 миллиарда рублей. Это лучший месячный результат с начала года. С января прибыль выросла на 38%, до 96,9 миллиарда рублей, и уже превысила результат за весь 2025 год. Рентабельность капитала составила 23,5%", - указал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (−1,82%), ЮГК (−1,58%), "Озона" (−1,51%), "Интер РАО" (−1,31%), "Алросы" (−1,12%). Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2310-2350 пунктов. "Инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях в преддверии недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, которые будут опубликованы в среду вечером. До этого времени индекс Мосбиржи, вероятно, проведет в диапазоне 2300-2350 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".

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рынок, торги, акции, украина, владимир чернов, мосбиржа, дом.рф, финам