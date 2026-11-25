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Российский рынок акций вырос в среду на 0,94%
Российский рынок акций вырос в среду на 0,94% - 25.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в среду на 0,94%
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,94%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T19:19+0300
2026-11-25T19:19+0300
2026-11-25T19:25+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,94%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,94% - до 2353,94 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос в среду на 0,94%
Российский рынок акций вырос в среду на 0,94% - до 2353,94 пункта