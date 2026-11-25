https://1prime.ru/20261125/rynok-875557177.html

Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов среды

Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов среды - 25.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов среды

Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов среды, несмотря на сохраняющийся негативный геополитический фон, следует из данных торгов и комментариев | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:28+0300

2026-11-25T19:28+0300

2026-11-25T19:28+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов среды, несмотря на сохраняющийся негативный геополитический фон, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,94% - до 2353,94 пункта, индекс РТС - на 0,76%, до 900,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,39%, до 878,91 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 1,22%, до 89,86 доллара за баррель. "В среду рынок акций РФ смог вырасти. Такую динамику бумаги показали даже на фоне все еще негативного геополитического фона... Стоит отметить, что инвесторы позитивно оценили сообщения о планируемом сокращении плана заимствований Минфина РФ в четвертом квартале. Тем не менее индекс RGBI к вечеру все равно оставался в минусе", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В четверг, помимо геополитических новостей, инвесторы будут отыгрывать макровводные от вечера среды: данные по кредитованию в октябре, а также ценовую статистику от Росстата, включая данные по инфляции в октябре, напоминает он. "На рынке акций динамика в середине недели была неоднородной: в первой половине дня преобладали продажи, к вечеру активизировались покупатели. Планка 2300 пунктов по индексу Мосбиржи устояла – технически позитивно. Рыночная конъюнктура сложилась неоднозначной. Рубль слегка отступил, нефть немного отскочила, а вот металлы дружно погрузились в минус, и особенно глубоко – серебро, платина и палладий. Геополитика пока не дает новых сигналов", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Инвесторы пока не могут найти достаточных поводов для разворота, но все таки осторожно формируют позиции в недавних "аутсайдерах" - нефтегазовой и металлургической отраслях с акцентом на акции именно черной металлургии", - делится Александр Фетисов из РСХБ. В лидерах роста - акции ВТБ (+4,18%), "Сургутнефтегаза" (префы растут на 3,82%, обыкновенные акции – на 2,23%), "Северстали" (+2,88%), ВК (+2,75%). В лидерах снижения - акции "Полюса" (−0,84%), "Озона" (−0,55%), "Ренессанса" (−0,55%), МТС (−0,41%), "Норникеля" (−0,33%). Смирнов ожидает, что индекс Мосбиржи удержится в рамках 2300-2400 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, мосбиржа, ртс, минфин рф