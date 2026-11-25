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РЖД завершили создание энергетической базы для перевода участка БАМа и Транссиба

РЖД завершили создание энергетической базы для перевода участка БАМа и Транссиба - 25.11.2026, ПРАЙМ

РЖД завершили создание энергетической базы для перевода участка БАМа и Транссиба

РЖД завершили создание энергетической базы для перевода с тепловозной на электровозную тягу участка, соединяющего БАМ и Транссиб, сообщила компания. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

2026-11-25T10:09+0300

бизнес

россия

комсомольск-на-амуре

ржд

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. РЖД завершили создание энергетической базы для перевода с тепловозной на электровозную тягу участка, соединяющего БАМ и Транссиб, сообщила компания. "РЖД завершили создание энергетической базы для перевода участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре с тепловозной на электровозную тягу. Всего на линии, соединяющей БАМ и Транссиб, построили 6 новых тяговых подстанций. Последней, подключенной к внешнему источнику электроснабжения, стала подстанция Юность. Ее возвели на станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае", - говорится в сообщении РЖД. После проверок и испытаний силовое оборудование нового энергообъекта выведено в рабочий режим и готово подать электроэнергию в контактную сеть. В настоящее время на рокаде завершаются строительно-монтажные работы. Уже установлено почти 11 тысяч опор контактной сети, смонтировано 599 километров контактного провода, 1,7 тысячи километров кабельных линий. Движение поездов на электрической тяге между Волочаевкой-2 и Комсомольском-на-Амуре планируется запустить до конца текущего года. "Использование электротяги улучшит логистику между Транссибом и БАМом, снизит эксплуатационные расходы и повысит надежность перевозок в направлении тихоокеанских портов Татарского пролива", - отмечают РЖД.

комсомольск-на-амуре

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бизнес, россия, комсомольск-на-амуре, ржд