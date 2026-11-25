https://1prime.ru/20261125/samara-875521934.html
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения - 25.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T09:21+0300
2026-11-25T09:21+0300
2026-11-25T09:21+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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