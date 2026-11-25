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Иранский капкан: как упоминание ВТБ мешает россиянам разблокировать активы

Иранский капкан: как упоминание ВТБ мешает россиянам разблокировать активы - 25.11.2026, ПРАЙМ

Иранский капкан: как упоминание ВТБ мешает россиянам разблокировать активы

Российские инвесторы, годами ожидающие решений американского санкционного регулятора OFAC по заявлениям на разблокировку иностранных ценных бумаг, столкнулись с | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T07:07+0300

2026-11-25T07:07+0300

2026-11-25T07:07+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российские инвесторы, годами ожидающие решений американского санкционного регулятора OFAC по заявлениям на разблокировку иностранных ценных бумаг, столкнулись с новой проблемой. По заявлениям, которые длительное время находились без движения, наконец начали поступать решения. Однако первые из них оказались отказами. Причем причиной стало не изменение санкционного статуса самих инвесторов, а ужесточение американской санкционной политики в отношении Ирана.24 августа 2026 года Министерство финансов США объявило о начале масштабной санкционной кампании против Ирана под названием "Экономический изгой" (Operation Economic Outcast). Ее целью стало усиление экономического давления не только на Иран, но и на иностранные компании и финансовые организации, содействующие обходу санкционных ограничений. Уже 10 сентября американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) существенно ужесточило подход к выдаче индивидуальных лицензий на совершение операций, подпадающих под санкционные ограничения в отношении Ирана. Теперь в отношении таких заявлений действует презумпция отказа. Исключения предусмотрены лишь для ограниченного круга обстоятельств, например, когда выдача лицензии требуется законом или необходима для предотвращения угрозы жизни, здоровью либо экологической безопасности.На первый взгляд изменения не должны затрагивать российских частных инвесторов, пытающихся вывести свои заблокированные ценные бумаги из иностранной инфраструктуры. Однако 14 сентября 2026 года OFAC включило банк ВТБ в санкционный список по основаниям, связанным с Ираном. При этом ВТБ уже находился под блокирующими американскими санкциями с 2022 года. Новым стало именно дополнительное основание применения санкционных ограничений. В результате возникла ситуация, когда упоминание ВТБ в заявлении российского инвестора на разблокировку активов потенциально может стать препятствием для получения лицензии, даже если сам инвестор никогда не имел отношения к Ирану.Однако здесь необходимо учитывать важный нюанс. Наличие ВТБ в цепочке учета прав на ценные бумаги далеко не всегда означает, что банк продолжает участвовать в соответствующей операции или имеет имущественный интерес в активах инвестора. Весной 2022 года, после введения блокирующих санкций против ВТБ, значительная часть иностранных ценных бумаг его клиентов была централизованно переведена другим российским профессиональным участникам рынка, преимущественно в Альфа-Банк и Россельхозбанк. Поэтому в настоящее время такие бумаги могут учитываться совершенно в другой депозитарной цепочке, в которой ВТБ уже отсутствует.Тем не менее при подготовке заявлений на разблокировку юристы нередко раскрывают не только актуальную цепочку учета прав на активы, но и ее историю. В частности, описывают изменения, произошедшие после февраля 2022 года, включая переводы ценных бумаг между российскими брокерами и депозитариями. В результате ВТБ может оказаться указанным в заявлении исключительно в качестве исторического участника депозитарной цепочки, хотя фактически он уже несколько лет не имеет отношения к соответствующим активам. Принципиально иная ситуация складывается с ценными бумагами, которые продолжают учитываться через прямой счет ВТБ в международном депозитарии Euroclear. В этом случае банк остается действующим звеном инфраструктуры, и исключить его из описания предполагаемой операции невозможно. Соответственно, санкционные риски при получении американской лицензии существенно выше.Означает ли новая политика OFAC, что российские инвесторы окончательно лишились возможности разблокировать свои активы? На мой взгляд, такой вывод преждевременен. Во-первых, презумпция отказа распространяется именно на заявления, связанные с иранскими санкционными ограничениями, а не автоматически на все обращения российских инвесторов. Само по себе наличие ВТБ в исторической цепочке учета прав на ценные бумаги не превращает инвестора в подсанкционное лицо. Во-вторых, американское законодательство и административная практика OFAC предусматривают возможность повторного рассмотрения заявления после отказа. Для этого заявитель должен представить новые существенные сведения либо доказать изменение обстоятельств, имеющих значение для принятия решения.Поэтому инвесторам, получившим отказ по причине присутствия ВТБ в исторической цепочке учета активов, целесообразно прежде всего установить, участвует ли банк в предполагаемой операции на сегодняшний день. Если бумаги давно переведены другому брокеру, ВТБ не является участником актуальной депозитарной цепочки и не имеет имущественного интереса в активах, у заявителя могут быть основания для обращения в OFAC с просьбой о пересмотре отказа. Основным аргументом в таком случае должно стать документальное подтверждение того, что упоминание ВТБ в первоначальном заявлении носило исключительно исторический характер, а сама предполагаемая операция не имеет текущей связи с банком.Разумеется, это не гарантирует положительного решения. OFAC сохраняет широкие дискреционные полномочия при рассмотрении заявлений, а новая политика существенно ограничивает перспективы получения лицензий по операциям, действительно подпадающим под иранские санкции. Тем не менее говорить о массовом прекращении разблокировки активов российских инвесторов пока нет оснований. Новая ситуация скорее демонстрирует, насколько существенное значение приобретает правильная юридическая квалификация предполагаемой операции и точное описание депозитарной цепочки.Главный вывод заключается в том, что при оценке перспектив разблокировки активов необходимо разграничивать историческое участие подсанкционного лица в учете ценных бумаг и его фактическое участие в операции, на совершение которой запрашивается лицензия. Именно это разграничение может стать решающим аргументом при повторном обращении в OFAC. Интрига завтрашнего дня для инвесторов сохраняется, но теперь она лежит в плоскости юридической точности, а не только геополитики.Автор — Елена Рязанова, директор департамента правового обеспечения брокерского бизнеса и рынков капитала Инвестиционного банка "Синара"

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Елена Рязанова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875447653_271:0:1124:853_100x100_80_0_0_01437ceff2d646371aa2248b8f3d0452.jpg

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Елена Рязанова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/17/875447653_271:0:1124:853_100x100_80_0_0_01437ceff2d646371aa2248b8f3d0452.jpg

рынок, финансы, иран, втб, ofac, минфин сша, россия