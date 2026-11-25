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Захарова предложила Еврокомиссии подсчитать издержки от нового пакета санкций

Захарова предложила Еврокомиссии подсчитать издержки от нового пакета санкций - 25.11.2026, ПРАЙМ

Захарова предложила Еврокомиссии подсчитать издержки от нового пакета санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Еврокомиссии оценить, во сколько обойдутся Евросоюзу и его странам-членам очередной пакет... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:19+0300

2026-11-25T09:19+0300

2026-11-25T09:19+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Еврокомиссии оценить, во сколько обойдутся Евросоюзу и его странам-членам очередной пакет антироссийских санкций. Как сказала Захарова в эфире радио Sputnik, предложением 22-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия "расписалась в абсолютном собственном безумии". Дипломат предложила дополнить каждый пункт ограничений "маленькой, но очень важной деталью". "После каждого пункта этих санкций Европейская комиссия должна писать, сколько это будет стоить Европейскому союзу, то есть бюджету этого объединения, и непосредственно страновым бюджетам. Это будет честно", - сказала дипломат. Она добавила, что такой подход был бы честным прежде всего по отношению к гражданам стран ЕС, поскольку Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, и его экономическая составляющая не отменялась. "Второе - где будут изыскиваться средства на компенсацию соответствующих издержек. Ну, может быть, какие-то еще дополнительные нюансы, но мне кажется, достаточно даже того, если они с этого начнут", - сказала Захарова. Как уточнила дипломат, эти пункты обязательные, поскольку "многие начали догадываться, что степень поражения экономик Европейского союза такова, что пора бить в набат, и что это напрямую связано с политикой, которую проводит Еврокомиссия". Еврокомиссия 23 ноября внесла предложение по очередному 22-му пакету антироссийских санкций, в рамках которого хочет запретить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом, а также ужесточить визовые ограничения.

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мировая экономика, мария захарова, ес, санкции против рф, мид рф, европа