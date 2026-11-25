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Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД

Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД - 25.11.2026, ПРАЙМ

Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД

Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T21:17+0300

2026-11-25T21:17+0300

2026-11-25T21:17+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщили РИА Новости в компании. В среду в 16.47 из-за перебоев в напряжении от внешнего источника на станции произошло временное отключение электричества. Из-за этого отсутствовало освещение, не работают табло, эскалаторы и турникеты. "В настоящее время подача электроэнергии на станции Щукинская осуществляется по временной схеме. Работает освещение в здании ТПУ. На эскалаторы и турникеты электроэнергия не подается", - сообщили в МЖД. Там добавили, что принимаются все необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии в полном объеме. "На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.

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