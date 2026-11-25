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Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД
Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД - 25.11.2026, ПРАЙМ
Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления МЖД
Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло,... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T21:17+0300
2026-11-25T21:17+0300
2026-11-25T21:17+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщили РИА Новости в компании.
В среду в 16.47 из-за перебоев в напряжении от внешнего источника на станции произошло временное отключение электричества. Из-за этого отсутствовало освещение, не работают табло, эскалаторы и турникеты.
"В настоящее время подача электроэнергии на станции Щукинская осуществляется по временной схеме. Работает освещение в здании ТПУ. На эскалаторы и турникеты электроэнергия не подается", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что принимаются все необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии в полном объеме.
"На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.
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бизнес, ржд
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Сбой с электричеством произошел на станции Щукинская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщили РИА Новости в компании.
В среду в 16.47 из-за перебоев в напряжении от внешнего источника на станции произошло временное отключение электричества. Из-за этого отсутствовало освещение, не работают табло, эскалаторы и турникеты.
"В настоящее время подача электроэнергии на станции Щукинская осуществляется по временной схеме. Работает освещение в здании ТПУ. На эскалаторы и турникеты электроэнергия не подается", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что принимаются все необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии в полном объеме.
"На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.