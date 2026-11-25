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Банковский сектор может заработать рекордную чистую прибыль в 2026 году

Банковский сектор может заработать рекордную чистую прибыль в 2026 году - 25.11.2026, ПРАЙМ

Банковский сектор может заработать рекордную чистую прибыль в 2026 году

Банковский сектор в 2026 году демонстрирует устойчивость, может заработать рекордную чистую прибыль по итогам года в размере 4,4-4,8 триллиона рублей, говорится | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

2026-11-25T00:16+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банковский сектор в 2026 году демонстрирует устойчивость, может заработать рекордную чистую прибыль по итогам года в размере 4,4-4,8 триллиона рублей, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА) "Российский банковский сектор в 2026 году: рекордная прибыль на тонком льду ликвидности". "Банковский сектор в 2026 году демонстрирует устойчивость и способность генерировать прибыль в сложных условиях. НРА ожидает, что итоговый результат сектора составит рекордные 4,4-4,8 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Там перечислили и ключевые вызовы на рынке, к которым относится дефицит ликвидности, вызванный волатильностью ресурсной базы, в том числе повышенным спросом на наличные, ухудшение качества кредитного портфеля, особенно в сегменте МСП, и рост операционных расходов, в том числе по модернизации и защите IT-инфраструктуры. НРА прогнозирует, что в 2027 году темпы роста кредитования могут ускориться до 10-12% при условии дальнейшего снижения ставок. Однако стоимость риска (CoR) может остаться на повышенном уровне. Ожидается, что в первом полугодии 2027 года показатель не превысит уровень 2026 года, но и не вернется к докризисным значениям. Просроченная задолженность в рознице может стабилизироваться на уровне 4,5-5,5% и 3-4% в корпоративном кредитовании. На фоне давления на капитал банки будут активно участвовать в синдицированных программах кредитования, преимущественно для финансирования крупных проектов (например, для защиты объектов критической инфраструктуры), считают в НРА. Также по мнению рейтингового агентства, тренд на консолидацию продолжится и в 2027 году, причем не только среди крупных игроков, оптимизирующих бизнес-группы, но и среди небольших банков, где акционеры теряют интерес к банковскому бизнесу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, нра, мсп