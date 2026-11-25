https://1prime.ru/20261125/shadaev-875534921.html
Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах
Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах - 25.11.2026, ПРАЙМ
Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских цифровых платформах и дни российского контента - на китайских. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T12:47+0300
2026-11-25T12:47+0300
2026-11-25T12:47+0300
технологии
россия
китай
максут шадаев
минцифры
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских цифровых платформах и дни российского контента - на китайских.
"Например, можно проводить дни китайского контента на российских платформах и дни российского контента - на китайских. Отбирать материалы, переводить их и продвигать могли бы совместные медиакомпании наших стран", - сказал он на пленарной сессии VII форума СМИ России и Китая.
Министр отметил, что российский и китайский контент уже активно интегрируется в онлайн-пространство друг друга.
"Здесь важно сказать, что устойчивость платформенного партнерства между нашими странами невозможна без опоры на собственную технологическую базу, на цифровой суверенитет", - уточнил министр.
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технологии, россия, китай, максут шадаев, минцифры
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Максут Шадаев, Минцифры
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских цифровых платформах и дни российского контента - на китайских.
"Например, можно проводить дни китайского контента на российских платформах и дни российского контента - на китайских. Отбирать материалы, переводить их и продвигать могли бы совместные медиакомпании наших стран", - сказал он на пленарной сессии VII форума СМИ России и Китая.
Министр отметил, что российский и китайский контент уже активно интегрируется в онлайн-пространство друг друга.
"Здесь важно сказать, что устойчивость платформенного партнерства между нашими странами невозможна без опоры на собственную технологическую базу, на цифровой суверенитет", - уточнил министр.