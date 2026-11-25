https://1prime.ru/20261125/shadaev-875534921.html

Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах

Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах - 25.11.2026, ПРАЙМ

Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских платформах

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских цифровых платформах и дни российского контента - на китайских. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:47+0300

технологии

россия

китай

максут шадаев

минцифры

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил проводить дни китайского контента на российских цифровых платформах и дни российского контента - на китайских. "Например, можно проводить дни китайского контента на российских платформах и дни российского контента - на китайских. Отбирать материалы, переводить их и продвигать могли бы совместные медиакомпании наших стран", - сказал он на пленарной сессии VII форума СМИ России и Китая. Министр отметил, что российский и китайский контент уже активно интегрируется в онлайн-пространство друг друга. "Здесь важно сказать, что устойчивость платформенного партнерства между нашими странами невозможна без опоры на собственную технологическую базу, на цифровой суверенитет", - уточнил министр.

китай

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, китай, максут шадаев, минцифры