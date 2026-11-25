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Службы "Шереметьево" продолжают работу в усиленном режиме на фоне снегопада

Службы "Шереметьево" продолжают работу в усиленном режиме на фоне снегопада - 25.11.2026, ПРАЙМ

Службы "Шереметьево" продолжают работу в усиленном режиме на фоне снегопада

Службы "Шереметьево" продолжают работу в усиленном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, аэропорт обслуживает рейсы по скорректированному расписанию,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:24+0300

2026-11-25T10:24+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Службы "Шереметьево" продолжают работу в усиленном режиме на фоне снегопада в столичном регионе, аэропорт обслуживает рейсы по скорректированному расписанию, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. По прогнозу, в среду в столичном регионе сохранится ветреная и снежная погода. "Службы аэропорта продолжают работать в усиленном режиме с привлечением сотен единиц специальной техники… В течение минувших суток и ночи аэропорт "Шереметьево" обеспечивал обслуживание пассажирских и грузовых рейсов российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному расписанию", - говорится в сообщении. Всего за вторник и начало дня среды "Шереметьево" обслужил 753 рейса и более 114 тысяч пассажиров. В период с 9.55 мск 24 ноября до 9.00 мск 25 ноября взлетно-посадочные полосы очищались 28 раз. "Обстановка в терминалах "Шереметьево" спокойная, скопления пассажиров отсутствуют… Комплекс своевременно принятых мер позволяет поддерживать стабильную производственную деятельность аэропорта в условиях интенсивного снегопада, обеспечивая безопасность полетов и высокий уровень обслуживания пассажиров", - подчеркнули в аэропорту.

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