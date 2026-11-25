https://1prime.ru/20261125/sheremetevo-875558480.html

В Шереметьево задержали человека, вышедшего из автобуса на территорию аэродрома

В Шереметьево задержали человека, вышедшего из автобуса на территорию аэродрома - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево задержали человека, вышедшего из автобуса на территорию аэродрома

Человека, проследовавшего из автобуса на территорию аэродрома "Шереметьево", задержали и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:08+0300

2026-11-25T20:08+0300

2026-11-25T20:28+0300

бизнес

общество

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Человека, проследовавшего из автобуса на территорию аэродрома "Шереметьево", задержали и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в среду Telegram-канал Baza сообщал, что утром 25 ноября человек вышел на рулежную дорожку "Шереметьево" и направился в сторону взлетно-посадочной полосы, из-за чего вылеты из аэропорта приостановили. "Сегодня утром после прибытия одного из рейсов в аэропорт "Шереметьево" при высадке пассажиров один из них отклонился от установленного маршрута прохода к автобусу и проследовал на территории аэродрома… Ситуация была оперативно урегулирована: пассажира задержали сотрудники службы безопасности аэропорта", - сообщили в воздушной гавани. Позднее его передали наряду полиции. Сейчас профильными службами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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бизнес, общество , аэропорт шереметьево