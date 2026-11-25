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Швейцария передаст Узбекистану активы дочери Каримова на 252,5 миллиона долларов

Швейцария передаст Узбекистану активы дочери Каримова на 252,5 миллиона долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ

Швейцария передаст Узбекистану активы дочери Каримова на 252,5 миллиона долларов

Часть активов старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой на сумму 252,5 миллиона долларов будет передана из Швейцарии на социальные... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:27+0300

2026-11-25T09:27+0300

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ТАШКЕНТ, 25 ноя - ПРАЙМ. Часть активов старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой на сумму 252,5 миллиона долларов будет передана из Швейцарии на социальные проекты в республику, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства экономики и финансов. В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возвращении на родину активов Каримовой в объеме 131 миллион долларов. Реституция проводится через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе ООН. Проекты за счет возвращенных средств реализуются профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной. По данным пресс-службы, между властями Узбекистана и Швейцарии утверждено соглашение о возвращении в республику очередного транша незаконно приобретенных активов Каримовой. Документ подписали заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Отабек Фазилкаримов, посол Швейцарии в стране Симона Гигер и постоянным координатором ООН в республике Сабина Махль. "В соответствии с соглашением Узбекистану будет возвращено 252,5 миллиона долларов США. Средства будут направлены через фонд "Узбекистан – 2030", - говорится в сообщении министерства для СМИ. По данным ведомства, средства будут направлены "на повышение благосостояния населения и поддержку развития человеческого капитала". В июне министерство сообщало, что часть возвращенных в Узбекистан активов Каримовой, на сумму 43,5 миллиона долларов, были использованы на проекты по снижению материнской и младенческой смерти. Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов на пять лет лишения свободы, в декабре 2017 года в рамках другого дела наказание было увеличено до десяти лет, а в марте 2020 года - до 13 лет и четырех месяцев в рамках уже третьего дела. Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

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