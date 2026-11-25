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Швейцария надеется, что США сохранят таможенные пошлины на уровне 15%

Швейцария надеется, что США сохранят таможенные пошлины на уровне 15% - 25.11.2026, ПРАЙМ

Швейцария надеется, что США сохранят таможенные пошлины на уровне 15%

Швейцария надеется, что США будут придерживаться договоренностей с Берном о сохранении таможенных пошлин на уровне 15%, заявил в среду кабмин конфедерации. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:05+0300

2026-11-25T20:05+0300

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ЖЕНЕВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Швейцария надеется, что США будут придерживаться договоренностей с Берном о сохранении таможенных пошлин на уровне 15%, заявил в среду кабмин конфедерации. Ранее в среду торговый представитель США Джеймисон Грир предложил рассмотреть возможность установления новых пошлин на товары из Евросоюза и еще ряда стран, включая Швейцарию, в размере 15% и 20% для Китая. "Министерство экономики исходит из того, что новые тарифные предложения аппарата торгового представителя США (USTR) соответствуют соглашению, заключенному между двумя странами в прошлом году, которое устанавливает 15% предел для американских пошлин на швейцарские товары", - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства. Швейцария отвергла обвинения, выдвинутые торговым представителем США в адрес ее экономической политики, а минэкономики "уже привело свои доводы" Вашингтону, указано в сообщении. Швейцарская бизнес-ассоциация Economiesuisse также отвергла обвинения в избыточных производственных мощностях. Там отметили, что упомянутые USTR проблемные секторы - такие как производство стали, алюминия, автомобилей, аккумуляторов, солнечных модулей, цемента, судов и полупроводников - не имеют отношения к ситуации со Швейцарией в данном контексте. "Более того, профицит торгового баланса с Соединенными Штатами обусловлен прежде всего экспортом фармацевтической продукции и золота - факторами, которые не связаны с избыточными промышленными мощностями", - цитирует Рейтер заявление ассоциации. США 1 августа ввели против Швейцарии импортную пошлину в 39%. Это стало самым высоким показателем среди всех стран Европы и одним из самых высоких в мире. Однако после визита к президенту США Дональду Трампу ряда швейцарских бизнесменов, подаривших ему, в том числе, часы Rolex и именной золотой слиток, швейцарский кабмин объявил о том, что Вашингтон и Берн договорились о снижении таможенных пошлин с 39% до 15%.

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мировая экономика, швейцария, сша, вашингтон, дональд трамп, ес