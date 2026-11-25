https://1prime.ru/20261125/siluanovyj-875531237.html
Силуанов призвал регионы активнее давать льготы проверенным инвестпроектам
Силуанов призвал регионы активнее давать льготы проверенным инвестпроектам - 25.11.2026, ПРАЙМ
Силуанов призвал регионы активнее давать льготы проверенным инвестпроектам
Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов призвал регионы активнее предоставлять налоговые вычеты инвесторам под выверенные проекты, об этом он... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:52+0300
2026-11-25T11:59+0300
финансы
россия
антон силуанов
совет федерации
минфин
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов призвал регионы активнее предоставлять налоговые вычеты инвесторам под выверенные проекты, об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. На заседании члены комитета обратили внимание, что регионы сейчас имеют право предоставлять инвесторам вычет по региональной части налога на прибыль, однако ни один из них не пользуется этим правом. Сенаторы предложили отказаться от этого вычета и исключить его из Налогового кодекса. "Я бы, наоборот, рекомендовал субъекту Российской Федерации, может быть, его использовать более часто, но под бременем инвестиций, под бременем производства, потому что нам сейчас необходимо стимулировать инвестиционную активность", - возразил министр. "Просто так раздавать льготы неправильно, но использовать механизм налоговых расходов или льгот только, что называется, уже с выверенными моделями, я считаю, что нужно", - добавил он. Глава Минфина призвал не отказываться от регионального вычета, хотя сейчас он и не пользуется популярностью. По его мнению, эта мера еще может сыграть свою роль.
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финансы, россия, антон силуанов, совет федерации, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Совет Федерации, Минфин
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов призвал регионы активнее предоставлять налоговые вычеты инвесторам под выверенные проекты, об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
На заседании члены комитета обратили внимание, что регионы сейчас имеют право предоставлять инвесторам вычет по региональной части налога на прибыль, однако ни один из них не пользуется этим правом. Сенаторы предложили отказаться от этого вычета и исключить его из Налогового кодекса.
"Я бы, наоборот, рекомендовал субъекту Российской Федерации, может быть, его использовать более часто, но под бременем инвестиций, под бременем производства, потому что нам сейчас необходимо стимулировать инвестиционную активность", - возразил министр.
"Просто так раздавать льготы неправильно, но использовать механизм налоговых расходов или льгот только, что называется, уже с выверенными моделями, я считаю, что нужно", - добавил он.
Глава Минфина призвал не отказываться от регионального вычета, хотя сейчас он и не пользуется популярностью. По его мнению, эта мера еще может сыграть свою роль.