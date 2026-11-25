https://1prime.ru/20261125/skolkovo-875541216.html

В "Сколково" рассказали о росте роли внутренней коммуникации в компаниях

В "Сколково" рассказали о росте роли внутренней коммуникации в компаниях - 25.11.2026, ПРАЙМ

В "Сколково" рассказали о росте роли внутренней коммуникации в компаниях

По мере усложнения задач, стоящих сегодня перед российскими бизнесом, возрастает роль внутренней коммуникации в компаниях, кросс-функционального взаимодействия, | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T14:29+0300

2026-11-25T14:29+0300

2026-11-25T14:29+0300

технологии

бизнес

сколково

ранхигс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875541216.jpg?1795606154

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. По мере усложнения задач, стоящих сегодня перед российскими бизнесом, возрастает роль внутренней коммуникации в компаниях, кросс-функционального взаимодействия, что повышает роль руководителя, рассказала РИА Новости директор Центра коммуникаций и цифровых решений Московской школы управления "Сколково" Ксения Трифонова. "Задачи, стоящие сегодня перед российским бизнесом, настолько разнообразны и сложны, что меняется сама организация труда в компаниях... Она усложняется из года в год и требует дополнительного взаимодействия между людьми", - сказала она. "Большинство задач в компаниях до 90% выполняется во взаимодействии. А чем сложнее задача, тем больше людей в нее вовлекаются. Поэтому внутренние коммуникации, кросс-функциональное взаимодействие оказываются в фокусе внимания", - заметила собеседница агентства. По ее словам, недавнее исследование, проведенное Школой управления "Сколково" и РАНХиГС, показывает, что во многом ценности руководителя и подходы к взаимодействию с сотрудниками становятся определяющими и задают общий тон корпоративной культуре и атмосфере в коллективе. В этом смысле на руководителе лежит ощутимая ответственность, отметила она. На вопрос о конкретных качествах, которыми должен обладать сегодня руководитель компании, она ответила, что "нет, пожалуй, универсального рецепта" "Но стоит отметить, что все участники масштабного опроса, который провели Президентская академия и Центр коммуникаций и цифровых решений "Сколково" в рамках подготовки исследования, показывают, что людям важны открытая коммуникация, понимание того, зачем они выполняют те или иные задачи, справедливый подход, уважительная, понятная обратная связь и четкие параметры оценки их действий и возможностей дальнейшего продвижения по карьерной лестнице", - подчеркнула Трифонова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сколково, ранхигс