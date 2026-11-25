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ИИ может удвоить рост производительности в России, заявил Скворцов

ИИ может удвоить рост производительности в России, заявил Скворцов - 25.11.2026, ПРАЙМ

ИИ может удвоить рост производительности в России, заявил Скворцов

Искусственный интеллект может удвоить рост производительности в России и добавить до 1,4 процентного пункта к ежегодному росту ВВП, заявил зампред правления,... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:57+0300

2026-11-25T17:57+0300

2026-11-25T17:57+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект может удвоить рост производительности в России и добавить до 1,4 процентного пункта к ежегодному росту ВВП, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "По нашим оценкам, внедрение ИИ может удвоить рост производительности для России и добавить до 1,4 процентного пункта к ежегодному росту ВВП, а значит - и к реальным доходам граждан", - сказал он заседании Всемирного русского народного собора. По его словам, развитие ИИ "Сбер" рассматривает прежде всего как способ усилить человека, а не заменить его. "Рутину все больше будут брать на себя ИИ-агенты, а человек будет ставить цель, выбирать и оценивать результат. Технология дает масштаб и скорость, человек - цели, ценности и ответственность", - уточнил он. Скворцов подчеркнул, что универсального перечня решений, которые можно полностью передать ИИ, сегодня нет, а при определении такой границы важно учитывать три фактора - качество и точность системы в конкретной задаче, цену ошибки и обратимость решения. Также он отметил, что высокий спрос работодателей на работников позволяют российской экономике проходить технологическую адаптацию мягче, чем экономикам с высокой безработицей, где трансформация чаще означает вытеснение людей, а не их перераспределение. "Там, где цена ошибки невысока, а решение можно легко отменить, алгоритм может действовать самостоятельно. Там, где ошибка необратима и непосредственно влияет на человека - например, его доход, работу, доступ к услугам, - в контуре должен оставаться человек с именем и ответственностью. По мере роста точности систем эта граница может смещаться, но она не исчезает", - добавил он. В новой стратегии 2029 долгосрочное видение "Сбера" сформулировано как интеллектуальная автономная человекоцентричная организация, которая помогает людям, бизнесу и государству достигать своих целей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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